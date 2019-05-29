США обвинили Россию в испытаниях ядерного оружия

В министерстве обороны США выразили опасения по поводу возможного проведения Россией испытаний ядерного оружия. О том, что Москва может проводить испытания малой мощности, заявил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли.

В частности, в Вашингтоне подозревают, что Россия, скорее всего, не соблюдает положения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписавшие документ страны ввели полный мораторий на эту практику.

По словам Роберта Эшли, у России есть техническая возможность провести испытания вопреки исходящим из договора запретам.

Договор о запрещении ядерных испытаний был составлен странами-членами ООН в 1996 году. До сих пор его подписали 185 государств, но текст пока не введён в действие, поскольку восемь стран-участниц так и не ратифицировали соглашение. Речь идёт в том числе о США, Китае и Иране. Россия ратифицировала договор в 2000 году.