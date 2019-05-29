Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку. Он объявил об этом во время своего первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы. Мюллер заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции.

Комментируя итоги своего расследования, Мюллер заявил, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США. Он не стал напрямую обвинять в Дональда Трампа в сговоре с Москвой. При этом Мюллер подчеркнул, что, если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы "так и сказал".

По словам спецпрокурора, предъявление обвинений Трампу было невозможным по двум причинам: команда Мюллера работала по правилам Минюста, и второе – в США нет суда, который мог бы вынести решение по выдвинутым обвинениям.

Роберт Мюллер в ходе расследования, которое продолжалось почти два года, установил факты вмешательства России в американские выборы – путём хакерских атак и распространения недостоверной информации в соцсетях. В то же время Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа или его команды с Россией, но отказался прямо признать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора. Уильям Барр, в свою очередь, принял решение не привлекать Трампа к ответственности.