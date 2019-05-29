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Минюст приостановил деятельность Совета тейпов ингушского народа

Протесты в столице Ингушетии Магасе, март 2019 года

Министерство юстиции России приостановило деятельность Совета тейпов ингушского народа, сообщил изданию "МБХ Медиа" временно исполняющий обязанности главы Совета тейпов Мурад Даскиев.

Даскиев считает, что Минюст принял такое решение из-за призыва Совета тейпов к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части ингушских земель в пользу других субъектов Российской Федерации – по крайней мере, других причин, по словам Даскиева, он не знает.

Ранее СМИ опубликовали распоряжение Минюста от 22 мая, в котором ведомство предупреждает о возможной приостановке деятельности Совета тейпов, если организация не удалит со своего официального сайта соответствующий призыв к депутатам, а в отношении Даскиева был составлен протокол за нарушение статьи административного кодекса о "фейковых новостях".

В призыве к депутатам Народного собрания говорилось, что члены Совета тейпов не дают разрешение на принятие закона, отчуждающего Пригородный район и другие ингушские земли в пользу Северной Осетии или других субъектов Российской Федерации, а все депутаты, проголосовавшие за закон, будут прокляты ингушским народом и получат возмездие Аллаха.

Мурад Даскиев отметил, что несмотря на решение Минюста России Совет тейпов ингушского народа продолжит свою работу.

  • 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Согласно документу, часть ингушских территорий передавалась Чечне. Это вызвало массовые протесты в столице Ингушетии Магасе.
  • В марте этого года митинги в Магасе переросли в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов регулярно проходят обыски.

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