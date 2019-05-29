В Великобритании в рамках кампании по борьбе с незаконным обогащением и отмыванием денег арестовали имущество второго подозреваемого. Его имя и национальность не сообщается. Но, как пишет "Би-Би-Си", известно, что под арест попало элитное жильё на сумму более 100 миллионов долларов.

Решение об аресте вынес Высокий суд Лондона. Теперь владельцу недвижимости предстоит доказать законность происхождения средств, на которые было приобретено жильё. Иначе ему придётся лишиться его.

Британские власти начали борьбу с отмыванием денег выходцев из стран бывшего СССР в прошлом году. Первой, чьё имущество было арестовано в рамках этой кампании, стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана. В рамках расследование лондонский суд арестовал её имущество на десятки миллионов фунтов.