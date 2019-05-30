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В Будапеште затонул прогулочный катер с десятками туристов на борту

Поиски пропавших туристов с затонувшего прогулочного катера

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В Будапеште по меньшей мере семь человек погибли в результате крушения прогулочного катера.Ещё 12 человек числятся пропавшими без вести, 15 пассажиров удалось спасти.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, трагедия произошла вечером в среду на Дунае неподалёку от здания парламента Венгрии. Столкнулись два корабля - небольшой прогулочный катер, на борту которого находились 34 человека и круизный лайнер Viking. После столкновения катер перевернулся и ушёл под воду.

Спасатели продолжают поиск пропавших людей, однако это осложняет погодная ситуация в Будапеште. Из-за продолжительных ливней Дунай почти выходит из берегов, на реке сильное течение, а температура воды 15 градусов.

Туристы, находившиеся на борту затонувшего катера, были гражданами Южной Кореи, сообщил представитель венгерской полиции Кристоф Гал.

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