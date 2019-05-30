"Готовится к конфликту". Россия, по мнению США, испытывает ядерное оружие

Соединенные Штаты в среду обвинили Россию в проведении испытаний ядерного оружия малой мощности, что является нарушением взятых на себя Москвой обязательств согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Американские эксперты предупреждают, что возобновление Москвой ядерных испытаний может привести к демонтажу системы контроля и ограничения ядерных арсеналов США и России. Россия такие подозрения категорически отвергает.

Заявление о нарушении Россией Договора, ратифицированного Москвой в 2000 году, прозвучало из уст генерала Роберта Эшли, главы разведывательного управления Пентагона во время его выступления в вашингтонском Гудзоновском институте, частной исследовательской организации. "Соединенные Штаты считают, что Россия, скорее всего, не следует объявленному ей мораторию на ядерные испытания", – подчеркнул генерал. Это был первый публичный вызов подобного рода, брошенный Белым домом Кремлю. Никогда прежде Вашингтон не утверждал, что Москва лжет, настаивая на том, что она не проводит испытаний ядерных зарядов.

Впрочем, генерал пока не выступил с обвинениями в адрес Кремля и прибег к словосочетанию "скорее всего", говоря о нарушении Москвой ядерного моратория. Он также не привел никаких подробностей о деталях испытаний и мощности испытываемых зарядов. В этой истории есть особый нюанс: этот Договор формально не вступил в силу, потому что его не ратифицировали все 44 страны, обладавшие потенциальной возможностью создать собственное ядерное оружие. Например, США, первыми подписавшие Договор еще в 1996, и не проводящие ядерных испытаний с 1992 года, не ратифицировали его. Тем не менее, все страны, обладающие ядерным арсеналом, обязались тогда не испытывать ядерных зарядов. Теперь же, по данным газеты Wall Street Journal, все американские разведслужбы сходятся во мнении относительно возобновления Россией ядерных испытаний.

Наличие потенциальных двух нарушителей Договора, скорее всего, вынудит США отказаться от моратория на ядерные испытания

Тестирование зарядов малой мощности, по словам американских экспертов, проходит на архипелаге Новая Земля. Цель – создание новых видов ядерного оружия. Представитель российского посольства в своем комментарии газете заявил, что Москва выполняет заключенные ею договоры, включая Договор о запрещении ядерных испытаний. У Вашингтона есть сомнения и относительно скрупулезного следования этому запрету со стороны Китая. Наличие потенциальных двух нарушителей Договора, скорее всего, вынудит США отказаться от моратория на ядерные испытания. "Мы не хотим следовать более высоким требованиям, чем те, которым следуют Россия и Китай", – говорит газете неназванный представитель Белого дома.

Информация о российских ядерных испытаниях на Новой Земле и даже чисто теоретическая пока вероятность возобновления тестирования ядерного оружия Вашингтоном вызвала тревожные комментарии специалистов по контролю над вооружениями. В начале нынешнего года Белый дом объявил о денонсации Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в том, что она производит и даже размещает ракеты в нарушение этого ключевого советско-американского соглашения.

Российские ядерные испытания на Новой Земле, скорее всего, сильно повлияют на решение Белого дома

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний называют последним существующим блоком в системе контроля над вооружениями. Администрация Дональда Трампа сейчас обсуждает будущее российско-американского договора СНВ-3, в рамках которого были сокращены ядерные арсеналы США и России. Он был заключен в 2010 году, действие его истекает в феврале 2021 года, но Белый дом все еще не решил, продлевать ли это соглашение на пять лет, изменить ли его положения или предложить некий новый подход к проблеме контроля и сокращения ядерных арсеналов.

Российские ядерные испытания на Новой Земле, скорее всего, сильно повлияют на решение Белого дома, считает Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне:

– Прежде всего, мы видим нарушение Россией еще одного договора о контроле над вооружениями. Во-вторых, это свидетельство того, что Кремль пытается создать и намеревается использовать, я подчеркиваю, использовать ядерные заряды низкой мощности в случае военного конфликта. Иными словами, на мой взгляд, российское правительство готовится к ядерному конфликту и обязательства России в рамках международных договоров ничего не значат для него. В этом контексте необходимо осознавать, что Россия в данный момент размещает или разрабатывает от 20 до 25 видов ядерного оружия. Это оружие разной мощности, которое может размещаться на носителях разного радиуса действия – от малого до межконтинентального. Они готовы применить ядерное оружие, и я бы сказал, что становится все более очевидным, что в случае войны они первыми нанесут ядерный удар.

– Как бы вы ответили тем, кто говорит, что эти страхи сильно преувеличены и с Кремлем нужно вести переговоры, договариваться, поскольку эти договоры создают системы контроля за их выполнением?

Мы не можем доверять России, мы не можем рассчитывать на выполнение ею своих договорных обязательств

– Мы можем вести с Москвой любые переговоры. Но смысл переговоров заключается в достижении результатов. Если русские нарушают фактически все подписанные ими договоры – возьмите хотя бы соглашение о ракетах меньшей дальности, то администрации Трампа даже при желании не удастся заручиться поддержкой в США для заключения новых соглашений с Кремлем. Потому что все это показывает, что мы не можем доверять России, мы не можем рассчитывать на выполнение ею своих договорных обязательств, и любой договор, заключенный с ней будет, что называется, односторонним, – говорит Стивен Бланк.

Каким может быть официальный ответ США на возобновление Россией ядерных испытаний, пока непонятно. Скорее всего, будут увеличены ассигнования на обновление и модернизацию американского ядерного арсенала, в том числе, создание ядерного оружия малой мощности.

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил агентству РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, высказанные обвинения похожи на "хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности".

"Россия находится в числе тех стран, которые ратифицировали ДВЗЯИ, и мы всегда призывали Соединенные Штаты Америки присоединиться к нам. Но то, что мы слышали, не вызывает у нас оптимизма, потому что США не собираются присоединяться к этому соглашению", – сказал Антонов. По его словам, эти заявления Вашингтона идут в русле "линии на разрушение всей системы разоруженческих и нераспространенческих договоров".