В Израиле впервые назначены повторные выборы в парламент

Парламент Израиля (Кнессет) принял решение о самороспуске после того, как премьер-министру Биньямину Нетаньяху впервые в истории страны не удалось сформировать коалицию в отведенный срок – до вечера 29 мая. Новые, повторные выборы в Кнессет назначены на 17 сентября.

За самороспуск проголосовали 74 депутата, против — 45. Утверждение закона о роспуске Кнессета блокировало возможность передачи полномочий по формированию правительства главе оппозиционного блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу. Нетаньяху уже заявил, что его партия "Ликуд" выиграет следующие выборы.

По итогам выборов в Кнессет, которые состоялись 9 апреля возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" и новый центристский блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандата (из 120). Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в парламент Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 депутатов.

Основной проблемой, которая привела к кризису, стала невозможность Нетаньяху договориться с Авигдором Либерманом — лидером партии "Наш дом — Израиль" , за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего СССР. Нетаньяху отказался поддержать предложение Либермана выступить с законом, который дал бы возможность призывать в армию ортодоксальных евреев.

Нетаньяху останется действующим премьер-министром до голосования в сентябре. В июле Нетаньяху побьет рекорд продолжительности работы на посту премьер-министра. Он возглавляет правительство Израиля с 2009 года. Нетаньяху удерживает относительно высокую популярность, несмотря на открытое против него уголовное производство. Израильский премьер пользуется поддержкой администрации Дональда Трампа, среди важных внешнеполитических шагов которой – перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.