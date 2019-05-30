По делу о взрыве в академии Можайского обвинили преподавателя

По делу о взрыве в военной академии имени Можайского в Санкт-Петербурге предъявлены обвинения преподавателю вуза, полковнику Рифату Закирову. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Его обвиняют в незаконном обороте взрывчатки. Обвинения в попытке массового убийства, по данным издания,с Закирова сняли. Он находится под домашним арестом.

По версии следствия, бывший сапёр, служивший в Чечне и других "горячих точках", собрал из трофейных материалов самодельную бомбу и принес ее в академию. Близкий к военному следствию источник "Коммерсанта" полагает, что Закиров не планировал взрывать бомбу, а хотел публично обнаружить ее и "героически" обезвредить. С помощью громкой акции, полковник, возможно, рассчитывал решить вопрос с приватизацией второй служебной квартиры в Петербурге.

Ранее об этой версии следствия в соцсетях писала жена Закирова Светлана.

Взрыв в академии имени Можайского в Петербурге произошел 2 апреля. Подозрительный предмет был обнаружен в учебном комплексе под лестницей самим же Закировым. Он организовал эвакуацию студентов и преподавателей, а сам планировал обезвредить бомбу, но она взорвалась. Закиров получил контузию и около месяца провёл в больнице.

Полковник Закиров - бывший сапер - награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу".