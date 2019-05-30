Представители Мадуро и Гуайдо провели переговоры в Осло

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что переговоры с представителями президента Николаса Мадуро при посредничестве Норвегии будут продолжаться, несмотря на разногласия. Об этом сообщает AFP.

Мадуро в свою очередь заявил, что верит в диалог. Он также сообщил, что представители правительства Венесуэлы и оппозиции несколько месяцев назад начали тайные переговоры для урегулирования кризиса и продолжили их при участии Осло, пишет издание El Dia.

Переговорный процесс между оппозицией и сторонниками режима Мадуро начался в Норвегии две недели назад. Однако представители сторон впервые встретились за столом переговоров в среду, 29 мая. Никаких договоренностей достигнуто не было, содержание переговоров не раскрывается, пишет AFP.

МИД Норвегии по итогам встречи заявил, что стороны продемонстрировали готовность двигаться вперед в поисках согласованного и конституционного решения для выхода из кризиса в Венесуэле.

В январе этого года Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, заявив, что перевыборы президента Николаса Мадуро на пост главы государства в 2018 году были незаконными. Лидером страны Гуайдо признали США, большинство западных и латиноамериканских государств. Мадуро поддерживают Китай, Россия, Куба и Турция.

По данным Международного валютного фонда, богатая нефтью Венесуэла переживает наихудший экономический кризис за всю историю. Ожидается, что в этом году инфляция достигнет десять миллионов процентов. Центробанк Венесуэлы заявил, что экономика с начала правления Мадуро в 2013 году сократилась более чем на 50 процентов.

Согласно информации ООН, четверть из 30 миллионов венесуэльцев нуждается в срочной помощи. В стране наблюдаются проблемы с водоснабжением, электричеством и транспортом. С 2015 года три миллиона граждан покинули страну.