В Новосибирске школьникам дали задание о чудесах святой воды

В новосибирской школе №120 в числе заданий на лето ученикам предложили тему "Чудеса святой воды". Фотография задания опубликована в социальной сети. Тему предложили ученикам второго класса. Она является примером темы прошлых лет и включена в секцию "Здоровый образ жизни и безопасность".

Автор публикации отмечает, что речь идёт не о воскресной, а об обычной общеобразовательной школе.

Учитель начальных классов школы №120 Марина Ельцова подтвердила корреспонденту издания "Сибирь.Реалии", что тема "Чудеса святой воды" действительно внесена в примерный список заданий на лето во втором классе.

Педагог пояснила, что она взята из тем районного конкурса научно-исследовательских работ и попала в список потому, что кто-то из школьников в прошлые годы её изучал и делал по ней работу. И тогда она была заявлена в секции "Здоровый образ жизни и безопасность".

"Если бы я работала с ребёнком, который взял такую тему, может быть изучить, на самом деле, что может быть святого? Может, поливать цветы этой водой, или умываться, или воздействие на человека. Мне трудно предположить", – сказала Ельцова.

На вопрос, какое отношение чудеса святой воды имеют к здоровому образу жизни или науке, преподаватель ответила: "Я не могу вам сказать, к чему это имеет отношение". Она не думает, что кто-то из её учеников выберет эту тему.

"Я сейчас согласна, может быть, это неэтично такую тему брать, но дети такую тему брали когда-то… Я не настаиваю, чтобы мои ученики брали именно эти темы, это только примеры", – заявила Ельцова.