В США врачи выходили новорожденного весом в 245 граммов

Врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего в Калифорнии выходили девочку, которая родилась раньше срока и весила 245 граммов. Об этом говорится в пресс-релизе американской клиники.

В сообщении девочку называют Сэйби, её настоящее имя и её родителей по просьбе семьи больница не раскрывает.

Девочка родилась в декабре 2018 года, на 23-й неделе беременности, то есть на три месяца раньше срока. Преждевременные роды были вызваны серьезными осложнениями при беременности: ребенок не набирал вес, а жизнь матери находилась в опасности.

По словам матери Сэйби, после родов медики не надеялись, что младенец, которого сразу же поместили в отделение интенсивной терапии, выживет. Они даже сказали отцу, что девочка погибнет в течение часа после появления на свет, но затем часы превратились в дни, а дни в недели, добавила мать новорожденной.

Команда врачей и медицинских сестёр выхаживала Сэйби на протяжении пяти месяцев. Сейчас ребёнок здоров, весит около двух килограммов и уже находится дома, уточняет больница.

По данным университета Айовы, это самый маленький ребенок в мире, которого удалось выходить на данный момент.

Ранее сообщалось, что в Токио спустя шесть месяцев выписали мальчика, который родился с весом 268 граммов.

