В Татарстане отменили штраф за баннер "Путин – вор". Песков осудил фразу

Верховный суд Татарстана отменил штраф, назначенный активисту "бессрочного протеста" Василю Тарасову из-за баннера с надписью "Путин – вор". Об этом сообщил телеграм-канал "Апология протеста".

Тарасова обвиняли в нарушении правил благоустройства и в феврале оштрафовали за это на три с половиной тысячи рублей. Верховный суд республики позднее постановил, что баннер – это не средство наружной информации. Производство по административному делу прекратили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг назвал фразу "Путин – вор" абсолютно оскорбительной. Он при этом подчеркнул, что это его личное мнение, и что он не знает случая с Тарасовым, сообщает "Дождь".