В Татарстане отменили штраф за баннер "Путин – вор". Песков осудил фразу

Верховный суд Татарстана отменил штраф, назначенный активисту "бессрочного протеста" Василю Тарасову из-за баннера с надписью "Путин – вор". Об этом сообщил телеграм-канал "Апология протеста".
Тарасова обвиняли в нарушении правил благоустройства и в феврале оштрафовали за это на три с половиной тысячи рублей. Верховный суд республики позднее постановил, что баннер – это не средство наружной информации. Производство по административному делу прекратили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг назвал фразу "Путин – вор" абсолютно оскорбительной. Он при этом подчеркнул, что это его личное мнение, и что он не знает случая с Тарасовым, сообщает "Дождь".
- Баннер "Путин – вор" появился на мосту через проспект Дружбы народов в Набережных Челнах 12 декабря 2018 года. В конце января по подозрению в проведении этой акции задержали Василя Тарасова.
- Так называемый закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. За оскорбление власти и государственных символов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц установлены более жёсткие наказания.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.