Парламент Украины не поддержал отставку премьер-министра Гройсмана

Верховная рада Украины не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За отставку проголосовали 97 депутатов. Для принятия решения было необходимо 226 голосов.

Как отмечают украинские СМИ, перед голосованием Гройсман заявил, что никогда не держался за свою должность, но и не избегал ответственности. Премьер заметил, что на фоне разговоров о дефолте на Украине главная задача правительства – не допустить кризиса в стране.

Против отставки Гройсмана выступили фракции Блок Петра Порошенко и "Народный фронт". За отставку голосовали Радикальная партия, Оппозиционный блок и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

В Блоке Петра Порошенко заявили, что в условиях распущенной Верховной рады и грядущих внеочередных выборов, отставка премьер-министра может привести к полному хаосу. В свою очередьь Юлия Тимошенко сказала, что работа правительства Гройсмана привела к тупиковой экономической ситуации и Верховной раде следовало бы утвердить отставку премьера.

Гройсман подал в заявление об уходе 23 мая. Его попросил об этом президент Украины Владимир Зеленский в день своей инаугурации.

По закону, отставка премьер-министра означала бы отставку всех министров. Однако члены правительства обязаны выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.​