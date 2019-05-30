Власти хотят провести через "Лосиный Остров" ещё и железную дорогу

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил двум министерствам – транспорта и природных ресурсов и экологии, а также правительствам Москвы и Московской области поработать вопрос о возможном изменении границ крупнейшей зелёной зоны Москвы, национального парка "Лосиный Остров", для строительства сквозной железнодорожной линии.

Источник издания РБК подтвердил, что власти обсуждают идею проложить ветку линии между Пушкином и Домодедовом, сократив территорию парка, поскольку "Лосиный Остров" – это особо охраняемая государством зона, строительство в которой запрещено.

Ранее Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе согласовал проект постройки на территории "Лосиного Острова" шестиполосного шоссе. В связи с этим планируется изъять у национального парка 140 тысяч гектаров земли, а затем вырубить десятки тысяч деревьев.

В марте сдвинуть границы "Лосиного Острова" для реконструкции Щелковского шоссе поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии предложило сократить минимальную площадь охранной зоны вокруг заповедников, на которой запрещены основные виды хозяйственной деятельности, в 200 раз: с одного километра до пяти метров. В случае принятия подготовленного министерством документа, в пяти метрах от "Лосиного Острова" можно будет официально строить торговые центры или жилые комплексы.

Проект также предполагает разрешить в охранных зонах любительскую охоту, выборочную рубку леса и добычу полезных ископаемых.

Экологи утверждают, что строительство может нанести фауне "Лосиного Острова", где обитают сотни лосей, пятнистых оленей, кабанов, зайцев, а также четыре вида птиц, занесённых в Красную книгу, непоправимый ущерб.

Петиция на сайте Change.org против вырубки национального парка и строительства на его территории собрала на данный момент более 138 тысяч подписей. Подобную петицию москвичи также запустили на площадке "Российской общественной инициативы".

Кроме того, жители ближайших к парку районов обратились в Минприроды, администрацию президента, прокуратуру, правительство, Министерство транспорта и Госдуму. Они указывают на нарушение закона "Об особо охраняемых природных территориях", который запрещает отчуждение из федеральной собственности "земельных участков, расположенных в границах государственных природных заповедников", а также на решения Верховного суда, который неоднократно признавал, что у нацпарков нельзя отнимать земли.

По словам директора парка "Лосиный Остров" Игоря Сарафанова, по закону власти могут только расширять его границы, а не наоборот.