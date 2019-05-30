Пентагон ограничит сотрудничество с Россией в области космических запусков

Министерство обороны США включило Россию в список стран, на сотрудничество с которыми накладываются ограничения в области запусков космических аппаратов. Документ будет опубликован на сайте Федерального реестра США 31 мая, тогда же он и вступит в силу. В четверг опубликовано саммари этого документа. Речь идёт о поправках к правилам федеральных закупок США.

Согласно ему, с 31 декабря 2022 года на сотрудничество с Россией при проведении коммерческих запусков будет наложен запрет, если минобороны США будет считать, что эти запуски поставят под угрозу кибербезопасность страны. Полномочия делать исключения и разрешать сотрудничество при организации конкретных запусков будут только у высокопоставленных руководителей Пентагона.

На Россию будут распространены те же ограничения, которые ранее действовали в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана, Сирии и Судана. Запусков, запланированных в период до 31 декабря 2022 года, эти ограничения не коснутся.

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что отказ США от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли а, напротив, навредит Соединённым Штатам. Его цитирует "Интерфакс". Агентство напоминает, что в 2018 году Россия вывела на орбиту несколько американских спутников Lemur-2, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. Кроме того, астронавты НАСА пользуются российскими космическими кораблями "Союз", чтобы попасть на МКС.