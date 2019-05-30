Суды Петербурга отказались рассматривать более 100 дел мигрантов

Районные суды Санкт-Петербурга из-за нарушений вернули в полицию 105 административных дел, которые возбудили после задержаний мигрантов 29 и 30 мая в ходе полицейских рейдов. Об этом "Медиазоне" рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Задержанные мигранты остаются в отделениях полиции.

При этом петербургские суды приступили к рассмотрению 115 административных дел. Все они возбуждены по статье о нарушении иностранцами правил пребывания в Петербурге или Ленинградской области или отсутствии документов, подтверждающих право на это пребывание.

29 мая полиция Санкт-Петербурга начала рейды в местах массового пребывания мигрантов. Поводом для проверок, как утверждают СМИ, стал отказ диаспор помочь найти подозреваемых в драке, которая произошла 20 мая. Тогда четыре посетителя кафе получили ножевые ранения.

Как писала "Фонтанка", конфликт произошел между выходцами из Узбекистана и с Северного Кавказа. По информации источника издания, полицейские пытались провести неформальные переговоры с представителями диаспор, "но они сделали вид, что не знают, кто дрался". Официальных комментариев петербургской полиции нет.