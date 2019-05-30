В Крыму задержали двух активисток "Крымской солидарности"

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму в четверг задержали активисток правозащитной организации "Крымская солидарность" Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву, которым предъявлено обвинение в административном правонарушении – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

Зудиева была задержана на рынке в Джанкое, Салиева – у своего дома в Бахчисарае. Женщин доставили в Центр "Э" в Симферополе, провели медосвидетельствование и составили протокол о правонарушении. Адвокатов, несмотря на обращения во все надзорные службы, – прокуратуру, ФСБ, МВД, к задержанным не пустили.

Обеих задержанных активисток отпустили из Центра "Э" вечером после составления протокола об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП. Причиной задержания послужил пост пользователя Тагира Мененбаева в апреле 2014 года в поддержку мусульман Татарстана, подвергающихся пыткам в местах заключения, где он отметил обеих активисток из Крыма. Об этом после освобождения рассказала Лутфие Зудиева.

Судебные разбирательства по административным делам против активисток назначены на завтрашнее утро.

"Примерно в 15:30 ко мне подошли сотрудники в штатском, сказали, что против меня возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП, и потребовали, чтобы я направилась с ними, – рассказала Мумине Салиева. – Я не стала сопротивляться, проехала с ними в Симферополь, где меня направили на медосвидетельствование, а потом составили протокол доставления. Я расцениваю эти действия сотрудников полиции как попытку заставить замолчать наше движение, запугать активистов, для чего давление оказывается уже и на женщин".