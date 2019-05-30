Трамп: "Я не имею отношения к тому, что Россия помогала мне избраться"

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг резкой критике своих оппонентов-демократов и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, при этом впервые - как отметили СМИ - признав, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году, чтобы "помочь ему избраться".
"Я не имел ничего общего с тем, что Россия помогала мне избраться. Это было преступление, которого на самом деле не было" - написал Трамп в твиттере.
Вскоре после этого, однако, Трамп сказал журналистам, что Россия не помогала ему выиграть выборы. "Я сам их выиграл. Россия мне вовсе не помогала" - заявил президент.
В твиттере он впоследствии обвинил Мюллера в конфликте интересов, написав, что тот стал спецпрокурором после того, как Трамп отказал в его назначении директором ФБР.
- Комментарии Трампа последовали на следующий день после выступления Мюллера - первого после публикации отчёта о его расследовании. Спецпрокурор заявил, что в ближайшее время уйдёт в отставку, и сказал, что не намерен давать комментарии по поводу своего расследования, поскольку оно "говорит само за себя".
- Мюллер подтвердил, что расследование не нашло доказательств сговора между командой Трампа и Россией во время предвыборной кампании, однако подчеркнул, что он не может утверждать о невиновности президента по вопросу о препятствовании правосудию.
- Уголовные обвинения против Трампа выдвинуты не были, однако к этому вопросу может вернуться Конгресс - отметил спецпрокурор. После его выступления ряд видных демократов, включая нескольких кандидатов в президенты, выступили за начало процедуры импичмента Трампа. Сам же президент и его сторонники вновь заявили о его невиновности как в сговоре с Россией, так и в воспрепятствовании правосудию.
- В своём выступлении Мюллер подтвердил, что его расследование установило факты систематического вмешательства России в выборы - путём хакерских атак и распространения дезинформации в соцсетях. При этом спецпрокурор отметил, что виновность тех или иных лиц должен определить суд. Ранее к различным наказаниям были приговорены несколько сотрудников штаба Трампа, однако ни один из них не был обвинён в сговоре с Россией.