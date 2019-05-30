Трамп: "Я не имею отношения к тому, что Россия помогала мне избраться"

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг резкой критике своих оппонентов-демократов и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, при этом впервые - как отметили СМИ - признав, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году, чтобы "помочь ему избраться".

"Я не имел ничего общего с тем, что Россия помогала мне избраться. Это было преступление, которого на самом деле не было" - написал Трамп в твиттере.

Вскоре после этого, однако, Трамп сказал журналистам, что Россия не помогала ему выиграть выборы. "Я сам их выиграл. Россия мне вовсе не помогала" - заявил президент.

В твиттере он впоследствии обвинил Мюллера в конфликте интересов, написав, что тот стал спецпрокурором после того, как Трамп отказал в его назначении директором ФБР.