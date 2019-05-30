Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Франция и Германия хотят в ближайшее время "оживить" процесс выполнения Минских договорённостей о прекращении конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с Маасом в столицу Украины прибыл и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он тоже участвовал во встрече.

По словам Мааса, в Париже и Берлине по-прежнему считают, что конфликт в Донбассе можно завершить на основе Минских договорённостей. В заявлении глав МИД двух стран говорится, что в ближайшее время они организуют консультации по подготовке встречи в "нормандском формате" на высшем уровне, с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. Таких встреч не было уже несколько лет.

В том же документе говорится, что Франция и Германия готовы придать "новый импульс" мирному процессу, чтобы завершить вооружённый конфликт и восстановить территориальную целостность Украины.

Зеленский после встречи заявил, что министры двух европейских стран "поддерживают приоритеты его команды" - как в вопросе мирного урегулирования, так и в вопросах экономики и борьбы с коррупцией.

Это первая встреча Зеленского с главами МИД Германии и Франции после его избрания президентом. По словам Мааса, сейчас возникла "хорошая возможность", чтобы возобновить Минский процесс.

Ранее глава МИД Германии встретился в Киеве с родственниками украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года Россией.

Зеленский же встретился с сенатором США Робертом Портманом и обсудил с ним досрочные выборы в Верховную Раду и борьбу с коррупцией.