В Будапеште продолжается спасательная операция в районе крушения прогулочного судна, которое столкнулось с круизным лайнером и затонуло на Дунае в центре города в среду вечером.

Столкнулись два судна: прогулочный катер с 35 людьми на борту и крупный круизный лайнер Viking Sigyn.

Водолазы и члены спасательной бригады решают, можно ли начать подъем затонувшего судна, которое вскоре после катастрофы было найдено возле опоры одного из центральных булапештских мостов (моста Маргариты). 19 туристов из Южной Кореи и 2 члена экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их ищут в воде венгерские и сербские спасатели. На мосту Маргариты и в его окрестностях в четверг собралось много людей, некоторые из них бросают в воду цветы.

Во второй половине дня четверга корабль венгерской армии пришвартовался у опоры моста Маргариты, в нескольких метрах от места происшествия был построен понтон. По сообщениям СМИ, затонувший катер может находиться в 3-4 метрах от поверхности воды, но, учитывая сильное течение, а также поднимающийся уровень воды в Дунае, поиски внутри корпуса судна можно вести только наощупь. Дайвер Петер Адамко в интервью венгерскому каналу М1 рассказал, что видимость в таких условиях под водой нулевая. За неполные сутки уровень воды в Дунае поднялся на 20 сантиметров (с 5 метров до 5,20), к выходным специалисты прогнозируют уровень в 6 метров. По мнению дайвера, подъём корабля может занять от суток до недели. Навигация по этому отрезку Дуная приостановлена.

На прогулочном катере Hableányka («Русалочка») советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и 2 члена экипажа. 7 из них удалось спасти, последнего пострадавшего вытащили из ледяной воды через полчаса после происшествия. По официальным данным, 7 человек погибли и 21 считается пропавшим без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Течение в Дунае по-прежнему сильное. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.

Президент Южной Кореи отправил в Венгрию делегацию из 18 спасателей и врачей в сопровождении министра иностранных дел и членов семей пострадавших. Они должны прибыть в Будапешт в пятницу вечером.

По словам полковника полиции Адриана Пала, прогулочный катер затонул в течение семи секунд после столкновения – это хорошо видно на видео с камер наблюдения, обнародованном венгерскими правоохранительными органами. Причины столкновения пока не ясны, идет расследование. Ночью венгерские полицейские допросили капитана лайнера Viking Sigyn. По словам представителя компании, обслуживающей прогулочный катер «Русалочка», судно было в полной исправности, им управлял опытный капитан. Тем не менее инженер-судостроитель Андраш Шоймош в интервью венгерскому телевидению в четверг заявил, что причиной трагедии, вероятнее всего, стал человеческий фактор. «Нужно соблюдать правила навигации в этом районе» - заявил он в ответ на предположения о том, что, возможно, необходимо ужесточить правила навигации в вечернее время на Дунае в центре Будапешта. В вечернее время навигация особенно оживлена: помимо прогулочных катеров, которые совершают регулярные ежедневные рейсы, в ней участвуют и крупные круизные лайнеры.