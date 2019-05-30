Роскомнадзор потребовал от "Викитеки" удалить антисемитский текст 1903 года

Роскомнадзор направил проекту "Викитека" уведомление о том, что страница с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" внесена в реестр запрещенной информации. Регулятор потребовал удалить материал. Об этом сообщает исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.

Страница с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" была внесена в список запрещенных материалов в 2014 году по решению Оренбургского областного суда. Доступ к материалам пока не ограничен. Текст "Протоколов" был признан экстремистским в 2010 году. Ранее "Викитека" уже получала уведомления от Роскомнадзора, сообщает "Медиазона".

"Протоколы собраний Сионских мудрецов" – это поддельный антисемитский документ, в котором рассказывается о планах евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности. Впервые был опубликован в 1903 году на русском языке.