Bloomberg: Россия отказалась поставлять Ирану С-400

Россия отказала Ирану в просьбе о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, опасаясь, что такие поставки могут привести к дополнительному обострению и без того напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, в том числе на "высокопоставленного российского представителя", имя которого не называется.

Решение об отказе было принято лично президентом Владимиром Путиным - утверждают источники Bloomberg.

Издание указывает на то, что 7 мая глава МИД Ирана Джавад Зариф посещал Москву. В официальных сообщениях о визите об обсуждении возможных поставок С-400 ничего не говорилось.

В 2016 году Иран отказался от приобретения систем С-400 в России, которая тогда же поставила Ирану один полковой комплект зенитно-ракетных систем С-300.

В последнее время Соединённые Штаты резко усилили давление на Иран, возобновив действие санкций, в том числе эмбарго на поставки иранской нефти, и выйдя из так называемой "ядерной сделки". О недопустимости усиления Ирана постоянно заявляет также Израиль.

У России имеются договорённости о поставках С-400 в Турцию. Эти планы вызывают резкое недовольство Вашингтона, который призывает Анкару отказаться от закупок.