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Суд арестовал имущество банкиров Ананьевых на рекордную сумму

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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму в пределах 282 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, которые приводит РБК.

Решение об аресте имущества принято по иску, поданному Промсвязьбанком к бывшим владельцам и менеджерам. Суд также арестовал имущество нескольких бывших топ-менеджеров банка - также на значительные суммы в несколько десятков миллиардов рублей.

В заявлении Промсвязьбанка говорится, что цель его действий - возврат активов, "выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу". Среди арестованных активов, как утверждается, десятки домов и земельных участков, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes, а также коллекция Музея Института русского реалистического искусства, стоимость которой, как утверждается, оценивается в сотни миллионов рублей.

Сумма иска Промсвязьбанка к бывшим владельцам как раз составляет около 282 миллиардов рублей. Утверждается, что действия Ананьевых причинили банку ущерб.

  • Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России в декабре 2017 года после того, как Центробанк начал его санацию. Дмитрий Ананьев тогда заявлял, что Центробанк поставил перед Промсвязьбанком невыполнимые условия по созданию резервов.
  • Главой временной администрации Промсвязьбанка стал сын бывшего главы правительства России Петр Фрадков. В мае прошлого года было объявлено о завершении санации Промсвязьбанка.

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