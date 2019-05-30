Суд арестовал имущество банкиров Ананьевых на рекордную сумму

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму в пределах 282 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, которые приводит РБК.
Решение об аресте имущества принято по иску, поданному Промсвязьбанком к бывшим владельцам и менеджерам. Суд также арестовал имущество нескольких бывших топ-менеджеров банка - также на значительные суммы в несколько десятков миллиардов рублей.
В заявлении Промсвязьбанка говорится, что цель его действий - возврат активов, "выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу". Среди арестованных активов, как утверждается, десятки домов и земельных участков, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes, а также коллекция Музея Института русского реалистического искусства, стоимость которой, как утверждается, оценивается в сотни миллионов рублей.
Сумма иска Промсвязьбанка к бывшим владельцам как раз составляет около 282 миллиардов рублей. Утверждается, что действия Ананьевых причинили банку ущерб.
- Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России в декабре 2017 года после того, как Центробанк начал его санацию. Дмитрий Ананьев тогда заявлял, что Центробанк поставил перед Промсвязьбанком невыполнимые условия по созданию резервов.
- Главой временной администрации Промсвязьбанка стал сын бывшего главы правительства России Петр Фрадков. В мае прошлого года было объявлено о завершении санации Промсвязьбанка.
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