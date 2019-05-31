В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося на Дунае прогулочным катером. Известно, что ему 64 года и он гражданин Украины. Капитана подозревают в халатности.

На месте крушения речного судна в Будапеште продолжаются поиски 21 человека. Они числятся пропавшими без вести. Всего на борту катера находились 35 человек. Большинство из них граждане Южной Кореи. Спасти удалось семерых. По мнению спасателей, шансы найти выживших минимальны.

Вечером 29 мая на Дунае, неподалёку от здания парламента, столкнулись небольшой прогулочный катер и круизный лайнер Viking. После столкновения катер перевернулся и ушёл под воду за семь секунд. В момент аварии шел сильный дождь. Из-за него в реке поднялся уровень воды и возникло сильное течение.