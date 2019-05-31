"Православный натурал": в сети о цензуре байопика Элтона Джона

Премьера посвящённого Элтону Джону биографического фильма "Рокетмен" омрачилась скандалом: выяснилось, что для российского проката из байопика было вырезано несколько сцен. И это при том, что сам фильм уже получил возрастное ограничение 18+.

Под цензурные ножницы попали эпизоды с однополым сексом (а, собственно, какой ещё там ожидали увидеть?) и употреблением наркотиков.

Александр Фельдман:

Российских зрителей решили оградить от гомосексуальности Элтона Джона

ГОСПОДИ

Виталий Беспалов:

Почему делают это российские прокатчики, а стыдно за них мне?

Как будто у нас в стране никто не знает, что Элтон гей и когда зрители увидят его поцелуй с мужчиной на киноэкране, то в слезах и панике выбегут из зала.

Ольга Галицкая:

Какая ещё цензура? У нас цензуры нет

Евгений Израйлит:

Вот дела, только позавчера я хвалил прекрасный фильм про Элтона Джона, и вот новости - в российском прокате из него вырезали гомосексуальные сцены, причем сцены абсолютно ключевые для повествования и для понимания его отношений с одним из важнейших в его жизни персонажей.

Я смотрел этот фильм с другом, который во время одной из этих сцен морщился, и я могу понять, что многим это смотреть не очень хочется, но (!!!!!!!) не зрителю говорить Моцарту какие ноты в его опере лишние. И тем более не Минкульту.

А вообще, самое грустное то, что все громко обидятся на Минкульт за эти купюры, обсудят, решат, что так нельзя, а потом пойдут в то же окошко с протянутой рукой за деньгами для своего нового фильма. И даже глазом не моргнут.

Между тем в Министерстве культуры заявили, что никаких указаний прокатчикам не давали, а журналу "Искусство кино" удалось получить комментарий от самих прокатчиков – компании "Централ Партнершип":

"В фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ".

Антон Долин:

Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла.

При этом тема гомосексуальности героя в фильме по-прежнему центральная (иначе он стал бы короткометражкой). Правда, теперь складывается ощущение, что гей - это такой боязливый нюня с комплексами, который в принципе лишен какой-бы то ни было сексуальности и интересов в этой области. У фильма рейтинг 18+, но вы можете вести на него детей любого возраста. В худшем случае они спросят вас, что такое «гей». А вы ответите: «Детка, это такой дядя в яркой одежде с блестками, который все время нервничает».

Самое неприятное, что официальный прокатчик в курсе - вчера на премьере были люди из Paramount. Российский офис скажет, что цензура вынужденная: "лучше так, чем никак". Минкульт скажет, что никого ни о чем не просил, они вообще не в курсе. И взятки гладки. Никто не виноват.

Так мы однажды проснулись в Саудовской Аравии.

Прости, сэр Элтон.

Беспощадный пиарщик:



Антон Долин сообщает, что фильм об Элтоне Джоне для широкого проката отцензурировали, сделав гея в нем немного картонным. По его сведениям, сделано это с ведома прокатчика - Paramount, но наверняка без Минкульта не обошлось. Хотим напомнить господину Мединскому, что ярко выраженная гомофобия в большинстве случаев является признаком латентного (или подавленного) гомосексуализма.

Евгений Калюков:

По поводу удаления некоторых сцен из фильма про Элтона Джона. Я вот, честно, не понимаю, чего все накинулись на прокатчиков. Они, что ли, закон принимали? Или они непременно должны были под него подставиться? А почему? Ведь прокат для них это чистый бизнес, а выражение гражданской позиции или борьба за свободу чужого творчества. Если к кому и должны тут быть вопросы, так это к создателям фильма, ведь это именно они (в лице студии или кого там еще) дали согласие на перемонтаж в России. А если их не спросили, должны были как-то отреагировать, возмутиться, подать в суд, всё вот это. Кто-нибудь про это слышал? Я нет. Подозреваю, что и тут деньги куда важнее.

Марина Латышева:

Согласна, самое неприятное, что официальный прокатчик в курсе. То есть дело даже не в наших согражданах, к ним претензии поздно предъявлять, поздно пить боржом. Претензии именно к иностранцам. Вот так ради проката, ну то есть тупо ради бабок, нарушаются базовые ценности. Но вдруг все же подумают и не смолчат. Хочу верить.

Владимир Воронов:

Я разочарован и расстроен. То есть даже взрослые фильмы продолжают кастрировать без особой на то надобности. Ну неужели мин культ не дал бы прокатку фильму об Элтоне Джоне с рейтингом 18+ если эти сцены не резать? Сомневаюсь ...

и вообще странно, что продюсеры фильма разрешают это делать в других странах. Неужели не стояло пункта в контракте о том, что видоизменение фильма запрещается? Что скажет сам Элтон?

На ТВ мы, например, бывает режем фильмы для прайма чтобы рейтинг был 16+, но после 23:00 ничего резать кроме мата не надо, по закону. А уж в кинотеатрах тем более, когда у фильма официальный взрослый рейтинг

Лиза Сурганова:

То, что происходит с российским прокатом в последние месяцы, это очень печально. И очень плохо. Для показа в России фильмы начали тихой сапой редактировать и цензурировать. Причём разброс поводов для этой цензуры огромный - от сцены секса между мужчинами (в фильме 18+!) до просто упоминания свидания с мужчиной, Сталина, и - мое любимое - русского имени у злодея в мультике. Злодей не может быть Сергеем, Элтон Джон не может быть геем (тем более в счастливом браке), ага. И я почему-то думаю, что чаще всего это делается даже без указания сверху, просто на всякий случай, а то вдруг прилетит. И это, конечно, самое плохое.

Александр Коляндр:

Вот, все возмущаются прокатчиком, вырезавшим сцены из Элтона Джона и упоминания о его счастливом гей браке. А до того заменяли сталина на гитлера, убирали русские имена у злодеев и пр.

А чего возмущаться-то? Прокатчик зарабатывает деньги. Выбирая между заработать, порезав, и потерять, он делает единственно возможный выбор. Как делали его издатели иностранных книг, соглашавшиеся на вырезание абзацев и страниц в советские годы.

Если б я был школой иностранных языков, я б на этом строил рекламу. Пока ты не можешь читать/смотреть оригинал, общаться и слушать без толмача, государство будет к тебе относиться как к маленькому мальчику в зассаных штанишках на помочах и решать что можно, а что нельзя, исходя из своей капризного охранительства недалёкого замшелого родителя.

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Алёша Степанов:

А я завтра, пожалуй, схожу полную версию посмотрю - с гей-сексом, наркотиками и всеми прочими атрибутами загнивания.

Елизавета Симбирская:

Собираюсь скачать фильм и не платить за него тем, кто поддерживает цензуру.

Татьяна Шорохова:

Всё думаю, как прокомментировать порезанный фильм "Рокетмен" - а я-то надеялась, что прилепят рейтинг 18+ и всё уладится. Но нет. Сейчас в твиттере пишут "давайте бойкотировать фильм", но чёрт побери, это ещё грустнее, чем смерть котика из "Кладбища домашних животных". Лишать себя "Рокетмена" на большом экране нельзя ни в коем случае - это абсолютно восхитительное кино, полное жизни, любви и музыки. Тэрон Эджертон великолепный, он настоящая звезда и стоит того, чтобы его увидеть.

Конечно, в сети предлагают не ограничиваться одной только цензурой, а творчески доработать сценарий.

Дмитрий Колезев:

Можно было сразу заменить Элтона Джона на Стаса Михайлова, к чему эти полумеры

Андрей Ходорченков:

В отредактированной русской версии фильма Рокетмен Элтон Джон в финале находит жену и вступает в Единую Россию

Геннадий Смирнов:

Говорят, тут в киношке про Элтона Джона для нашего проката все гей-сцены повырезали. Это правильно. Но, товарищи, этого совершенно не достаточно, неподготовленный зритель может ведь и сам додумать, а нужно ли нам это? Нет.

Конечно, необходимо переходить к следующему этапу и снимать собственные финалы.

Например, сидит Элтон Джон в гримерке. Перья там, помада, разврат. Монтажно показываем небо. Вдруг Элтон ( уже наш, отечественный, мы успели его посадить в такую же декорацию) видит икону или луч света из облака. Звенят колокола, входит красивая женщина ( тоже наша, победительница "Голоса"). Он понимает, что всю жизнь ошибался, плачет у нее на плече. Господи, спасибо, говорит он. Ведь на самом деле я всегда мечтал о нормальной гетеросексуальной семье, детях, рассаде и передаче "Слово пастыря". Губы их тянутся к поцелую. Титр "Через 9 месяцев в семье Элтонджонцевых появилось двое мальчиков". А, нет. Двое девочек, а то двое мальчиков тоже не туда заведут.

Владимир Гуриев:

ну и из хороших новостей: когда в голливуде доберутся до курта, нашего, кобейна, то в русской версии главный герой не умрет, потому что пропагандировать самоубийства у нас тоже нельзя.

надеюсь на вставленный русскими прокатчиками финальный титр, в котором будет написано, что кобейн пошёл работать в школу учителем географии, где познакомился с завучем мерилин и физруком по имени джим.