Россия предложила Японии установить режим свободного передвижения между российским островом Сахалин и японским Хоккайдо. Это станет первым шагом для перехода к полному безвизовому режиму между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Ранее с предложением установить безвизовый режим между двумя странами выступил президент России Владимир Путин.

По словам Лаврова, первый шаг предполагает свободное передвижение для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Речь идет не только о туристических, но и о деловых поездках.

Это предложение обсуждалось в рамках "проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды", отметил Лавров.