Россия предложила Японии установить режим свободного передвижения между российским островом Сахалин и японским Хоккайдо. Это станет первым шагом для перехода к полному безвизовому режиму между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.
Ранее с предложением установить безвизовый режим между двумя странами выступил президент России Владимир Путин.
По словам Лаврова, первый шаг предполагает свободное передвижение для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Речь идет не только о туристических, но и о деловых поездках.
Это предложение обсуждалось в рамках "проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды", отметил Лавров.
- Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды: Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.
- 22 января в Москве прошёл очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого обсуждались темы заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов.
- Новая встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ, как ожидается, пройдет 29 июня на саммите "Большой двадцатки" в Осаке.
- Глава российского МИДа заявил, что, несмотря на активные переговоры между Москвой и Токио по мирному договору, в этом вопросе ещё немало проблем и попросил японских коллег "приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме".
- По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, три четверти (77%) граждан России выступают против передачи Южных Курил Японии.
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