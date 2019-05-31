В Екатеринбурге сквер вошёл в шорт-лист мест для строительства храма

Сквер у драматического театра в центре Екатеринбурга вошёл в шорт-лист предлагаемых территорий для строительства православного храма святой Екатерины. Всего в список вошли пять возможных площадок, эксперты выберут из них три, которые представят на опрос или общегородской референдум. О вариантах мест для строительства собора расскзал в пятницу начальник департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Андрей Молоков - сообщает ТАСС.

Планы построить собор святой Екатерины в популярном у горожан сквере вызвали массовые акции протеста, не согласованные с властями. Несколько вечеров подряд в середине мая в сквер выходили тысячи людей, чтобы выступить против сооружения там храма. Некоторые из них вступали в стычки с сотрудниками ЧОП, нанятого застройщиками, православными активистами и полицией. Спустя несколько дней протестов ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, предложив провести в городе опрос о строительстве храма. После этого работы в сквере остановили, убрали забор, власти Екатеринбурга начали собирать предложения от горожан о возможных площадках для строительства храма.

Сбор предложений завершился 30 мая, всего поступило около 10 тысяч обращений, предложено было 60 вариантов мест для строительства храма. В пятёрку наиболее популярных предложений вошла территория на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, площадка напротив стадиона "Екатеринбург-Арена", площадка Ново-Тихвенского монастыря в Зеленой роще и пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского, а также вышеупомянутый сквер - но только при условии уменьшения размеров храма.