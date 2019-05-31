Филиппины возвращают Канаде многолетний мусор

Филиппины возвращают Канаде почти полторы тысячи тонн мусора. Сухогруз с 69 контейнерами на борту в пятницу, 31 мая, покинул филиппинский порт. Судно под флагом Либерии прибудет в Ванкувер в конце июня.

Канада доставила мусор на Филиппины в 2013 году. В контейнерах были бытовые отходы, пластиковые бутылки, макулатура. Филиппины заявили, что мусор был неверно задекларирован как пластиковые отходы. С тех пор контейнеры находились в порту в 80 километрах от столицы Манилы.

Несколько месяцев назад ситуация переросла в дипломатический конфликт. Манила требовала канадскую сторону забрать мусор, однако канадское правительство отказалось это делать, сославшись на то, что в контакт подписан частной компанией. Президент Филиппин Родриге Дутерте пригрозил Оттаве отбуксировать мусор и сбросить его в канадских территориальных водах. Затем Манила отозвала из Канады своего посла и зафрахтовала судно для возвращения мусора. Филиппинский МИД заявил, что конфликт исчерпан.

Страны Юго-Восточной Азии на протяжении долгих лет принимали к переработке мусор от государств с развитой промышленностью. Такой подход последнее время критикуют местные экологи и активисты. Они заявляют, что регион превращается в мировую свалку. На днях Малайзия вернула более трёх тысяч тонн пластиковых отходов США, Великобритании, Японии, Австралии, Китаю и другим странам.