На Красной площади задержали руководителя "Театра. На Вынос"

В Москве на Красной площади сотрудники полиции задержали руководителя проекта "Театр. На Вынос" Алексея Ершова и оператора Анну Малифицкую. Их доставили в отдел полиции по району Китай-город, сообщает "Медиазона" со ссылкой на участника Pussy Riot Петра Верзилова.
По его словам, Ершов проводил на Красной площади акцию в рамках театральной лаборатории "Смещение" в Театре на Таганке. В руках он держал плакат с надписью "Против системы Станиславского".
С таким же плакатом участница Pussy Riot провела акцию на территории заповедника Лосиный Остров, где запланирована вырубка части деревьев под застройку.
"Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)", – цитирует "Медиазона" заявление участников акции.
- 16 апреля вместе с руководителями "Театра. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым в Москве была задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "Экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.