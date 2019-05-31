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На Красной площади задержали руководителя "Театра. На Вынос"

В Москве на Красной площади сотрудники полиции задержали руководителя проекта "Театр. На Вынос" Алексея Ершова и оператора Анну Малифицкую. Их доставили в отдел полиции по району Китай-город, сообщает "Медиазона" со ссылкой на участника Pussy Riot Петра Верзилова.

По его словам, Ершов проводил на Красной площади акцию в рамках театральной лаборатории "Смещение" в Театре на Таганке. В руках он держал плакат с надписью "Против системы Станиславского".

С таким же плакатом участница Pussy Riot провела акцию на территории заповедника Лосиный Остров, где запланирована вырубка части деревьев под застройку.

"Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)", цитирует "Медиазона" заявление участников акции.

  • 16 апреля вместе с руководителями "Театра. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым в Москве была задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "Экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.​

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