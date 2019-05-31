Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в пятницу был избран председателем партии "Европейская солидарность" (сокращённо "ЕС").

Кандидатуру Порошенко делегаты съезда партии, который прошёл в Киеве, поддержали единогласно.

В своём выступлении бывший президент заявил, что партия пойдёт на выборы в Верховную Раду, которые должны пройти в июле, "чтобы побеждать и брать власть". Целью партии Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО.

На съезде присутствовал ряд соратников Порошенко, а также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который представляет другую политическую силу - "Народный фронт".