Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в пятницу был избран председателем партии "Европейская солидарность" (сокращённо "ЕС").
Кандидатуру Порошенко делегаты съезда партии, который прошёл в Киеве, поддержали единогласно.
В своём выступлении бывший президент заявил, что партия пойдёт на выборы в Верховную Раду, которые должны пройти в июле, "чтобы побеждать и брать власть". Целью партии Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО.
На съезде присутствовал ряд соратников Порошенко, а также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который представляет другую политическую силу - "Народный фронт".
- "Европейская солидарность" - новое название партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"". Ранее председателем этой партии был мэр Киева Виталий Кличко. У неё по-прежнему крупнейшая фракция в Верховной Раде.
- Пока неясно, кто войдёт в список партии на выборах в новую Верховную Раду. Украинские СМИ выдвигают различные версии о предвыборных альянсах, в частности, с частью "Народного фронта" во главе с Парубием или с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
- Партия Порошенко находится в оппозиции нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. Пётр Порошенко во втором туре выборов президента Украины 21 апреля набрал менее 25 процентов голосов, Зеленский - более 73 процентов.
- По последним опросам, она может претендовать на 2-3 место на выборах в Раду. Лидирует с большим отрывом партия Зеленского "Слуга народа".
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