Госсекретарь США встретился с руководством Германии

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Меркель заявила журналистам, что Соединённые Штаты останутся важным партнёром Германии за пределами Европы. При этом канцлер напомнила, что у Берлина и Вашингтона имеется ряд спорных вопросов. В частности, ядерная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие по России и Украине.

В свою очередь Помпео назвал Германию важным союзником США в Европе. Госсекретарь отметил, что странам предстоит много совместной работы в рамках союза НАТО для обеспечения безопасности.

Перед встречей с Меркель Помпео провёл переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Госсекретарь призвал министра отказаться от услуг китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. США подозревают компанию в информационном шпионаже. Хаас в ответ заметил, что Берлин руководствуется высокими стандартами безопасности при запуске телекомуслуг.

Помпео также призвал Мааса присоединиться к жёстким санкциям в отношении Ирана. Маас вновь подчеркнул, что Германия намерена придерживаться ядерной сделки несмотря на выход США из соглашения.

Германия стала первой остановкой в европейском турне Помпео. Госсекретарь также посетит Швейцарию и Нидерланды, а затем вместе с президентом США Дональдом Трампом отправится в Великобританию.

Изначально переговоры Помпео с руководством Германии были запланированы на 7 мая. Однако глава Госдепартамента изменил свои планы и направился в Ирак на фоне обострения отношений с Ираном.