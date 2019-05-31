В Туркмении полиция ищет подпольных татуировщиков

Власти Туркмении начали кампанию против татуировщиков. В столице страны Ашхабаде полиция допрашивает людей с татуировками, заставляя их выдавать имена наносивших их людей. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода.

Рынок нанесения татуировок в стране являлся полулегальным. Несмотря на отсутствие официального запрета, до недавнего времени в стране не было салонов, предлагающих такую услугу. Власти страны регламентируют внешний вид граждан, запрещая им носить модные стрижки, окрашивать волосы мужчинам и носить облегающие платья и распущенные волосы женщинам. При этом запреты чаще всего носят неформальный характер и официально не регламентированы.

Недавно госслужащим в Ашхабаде запретили носить солнцезащитные очки, утверждает Туркменская служба. С них берут расписки, что они ознакомлены с этим требованием.