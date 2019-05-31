НТВ рассказало о новом уголовном деле ЮКОСа

НТВ сообщило о третьем уголовном деле, заведённым против бывших владельцев нефтяной компании ЮКОС. Следствие обвиняет Михаила Ходорковского и его партнёров в выводе за границу $51 миллиарда долларов. Официально о возбуждении дела не сообщалось.

О новом деле ЮКОСа упоминается в новом фильме канала. Авторы фильма ссылаются на советника генпрокурора России Салавата Каримова. По его утверждению, Ходорковский незаконно приватизировал компанию, заплатив взятку её тогдашнему руководству. В пресс-службе генеральной прокуратуры агентству РБК заявили, что Каримов "обладает наиболее полной информацией по данному вопросу" (что в ведомстве ответили про новое уголовное дело — издание не отмечает).

Ходорковский заявил в интервью РБК, что ему расследование НТВ неинтересно. В твиттере он отметил, что сумма, которую по утверждению авторов фильма, вывели руководители компании за границу, совпадает с иском бывших акционеров к России.

Бывший первый вице-президент компании, депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Казаков, заявил РБК, что думает, что информация из сюжета НТВ — фантазия. Первый директор компании Сергей Муравленко заявил в фильме, что денег от Ходорковского не получал.