В Астрахани на сторонника Навального завели уголовное дело

В Астрахани полиция возбудила уголовное дело на сторонника оппозиционера Алексея Навального Артема Тербаляна из-за якобы поддельного направления на президентские выборы 2018 в качестве наблюдателя. Об этом сообщает "Медиазона".

По словам активиста, дело заведено по статье "использование заведомо подложного документа". Тербалян был вызван на допрос в полицию, после чего его отпустили под подписку о невыезде. Адвокат активиста заявила, что ей не объяснили, почему направление посчитали поддельным только спустя год после выборов. Тербалян считает, что дело в отношении него сфабриковано.

В 2018 году Тербалян получил направление на президентские выборы в качестве наблюдателя от Владимира Васюхина, который был доверенным лицом кандидата Бориса Титова. Активист утверждает, что как к наблюдателю к нему не было никаких претензий.