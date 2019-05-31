Секретарь СНБУ заявил о готовности обсуждать ситуацию в Донбассе

Представители Украины будет готовиться к встрече в "нормандском формате" в составе руководителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в четверг, 30 мая, в эфире программы "Право на владу" ("Право на власть") на общенациональном украинском телеканале "1+1".

Заявление было сделано по окончании переговоров президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Масом и Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщила в пятницу "Немецкая волна". Встреча "может состояться приблизительно в середине июля, такой есть план", – подчеркнул Данилюк. По его словам, состав Трехсторонней контактной группы по Украине (так называемой "Минской группы") вскоре будет изменен.

В Кремле 31 мая заявили, что для проведения встречи необходимы условия, которых пока нет. В Москве считают, что нужна готовность украинской стороны идти на контакт с представителями самопровозглашенных республик.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский высказывались за интенсификацию усилий, направленных на мирное урегулирование на востоке Украины, сообщает "Немецкая волна"