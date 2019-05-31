Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиений на хип-хоп фестивале

Рэп-исполнитель Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиения сотрудниками Росгвардии посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве 1 мая. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытки".

Рэпер попросил проверить действия сотрудников правоохранительных органов и провести с ними разъяснительные беседы о недопустимости превышения должностных полномочий. По мнению Noize MC необходимо установить причины, по которым сотрудники полиции перекрыли проход на бесплатный фестиваль.

Музыкальный фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошёл 1 мая в Москве на стадионе "Лужники", закончился стычками его посетителей с полицией. По информации Baza, во время столкновений пострадали более 30 человек, 18 человек госпитализировали.

Согласно комментариям очевидцев в социальнйо сети "ВКонтакте", конфликт начался после того, как людей перестали пускать внутрь ограждения, за которым находилась сцена. Полиция перекрыла проход, вероятно, потому, что людей на бесплатное выступление пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Оставшихся снаружи посетителей стали оттеснять полицейские и нацгвардейцы, ко многим при этом применяли силу.