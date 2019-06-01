Главу администрации Раменского района заподозрили в убийстве

Главу администрации Раменского района Подмосковья задержали по делу об убийстве. По данным агентства "Интерфакс", Андрея Кулакова подозревают в причастности к смерти председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Чиновника задержали в пятницу на рабочем месте. Следователи будут добиваться его заключения под стражу.

По версии следствия, 2 мая Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую, к которой "испытывал личную неприязнь", после чего скрылся. Имя убитой в пресс-релизе ведомства не указано. Собеседник "Интерфакса" заявил, что это была именно Исаенкова, тело которой 2 мая нашли в её автомобиле.

В управлении территориальной политики Московской области заявили, что Андрей Кулаков покинул свой пост 29 мая.