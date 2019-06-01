Опубликованы советские оригиналы "пакта Молотова-Риббентропа"

Впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключённого 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов так называемого "Пакта Молотова-Риббентропа".
Сканы документов опубликованы 31 мая на сайте фонда "Историческая память". Они предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России.
Как уточняет директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИД, по их визуальные образы публикуются впервые.
Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова - "по уполномочению Правительства СССР" - и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.
В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении говорится, что стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.
- Спустя несколько дней после подписания документов - 1 сентября 1939 года - с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война.
- 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. Польская территория была поделена между СССР и Германией в соответствии со "сферами интересов", обозначенными в секретном протоколе к договору.
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