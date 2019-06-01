Опубликованы советские оригиналы "пакта Молотова-Риббентропа"

Впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключённого 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов так называемого "Пакта Молотова-Риббентропа".

Сканы документов опубликованы 31 мая на сайте фонда "Историческая память". Они предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России.

Как уточняет директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИД, по их визуальные образы публикуются впервые.

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова - "по уполномочению Правительства СССР" - и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении говорится, что стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.