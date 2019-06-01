У МАГАТЭ есть вопросы к Ирану в связи с ядерным соглашением

Иран, вполне вероятно, отступил от ключевого условия ядерного соглашения, превысив число центрифуг, которые ему разрешено эксплуатировать по договоренности. Об этом говорится в отчёте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Выдержки из документа опубликовали в пятницу несколько информационных агентств, включая The Associated Press.

Запасы обогащённого урана, хранящиеся у Ирана, ниже предела, оговоренного соглашением 2015 года. Но вот количество центрифуг нового поколения IR-6, в которых обогащается уран, составляет 33, констатирует МАГАТЭ.

Соглашение позволяет Ирану использовать только 30 центрифуг современной конструкции, причем начиная лишь с восьмого года действия соглашения, то есть не ранее 2023 года. “Технические консультации относительно IR-6 продолжаются“, говорится в документе специализированного учреждения ООН.

“Сегодяшний отчет МАГАТЭ подтверждает то, к чему я давно пытаюсь привлечь внимание, - заявил видный американский политик, сенатор — республиканец Тед Круз. - Помимо того, что Иран прячет чертежи ядерной бомбы и отказывается раскрыть детали всех своих прошлых ядерных разработок, он еще и превысил лимит на центрифуги, что делает невозможным и далее отрицать нарушения катастрофического соглашения, заключенного предыдущей администрацией Барака Обамы“.

В прошлом году президент Дональд Трамп денонсировал ядерную сделку с Ираном и повторно ввел против него жесткие экономические санкции. В начале мая Тегеран заявил, что дает США и их союзникам 60 дней на переформатирование соглашения, в противном случае он откажется исполнять главные положения сделки и увеличит производство обогащенного урана.

На днях Трамп объявил об отправке на Ближний Восток еще полутора тысяч американских солдат. Несколько раньше Пентагон в целях предупреждения нападений иранцев на американские силы в Ираке дислоцировал в регионе авианосное соединение, тактическую группу бомбардировщиков и зенитно-ракетные комплексы “Патриот“.