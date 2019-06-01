Опубликован проект санкций против строителей "Северного потока – 2"

В Конгрессе США обнародован законопроект о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Сенаторы предлагают вводить их в отношении структур, которые предоставляют свои суда для укладки труб на глубине ста футов и более.
- Ранее авторы инициативы отмечали, что для этих работ используются "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет у России".
Ограничительные меры грозят физическим и юридическим лицам, занимающимся продажей, арендой и страхованием судов, задействованных на работах с "Северным потоком – 2".
Санкции, проект которых подготовили республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, могут быть нескольких видов. Предусмотрены, в частности, запреты на заключение госконтрактов с американскими ведомствами, работу с госдолгом США и получение кредитов от американских учреждений.
В случае введения санкций Соединённые Штаты также могут отказать попавшим под них структурам в выдаче лицензий на экспорт, а руководителям предприятий грозит отказ в получении визы и запрет на въезд в США.
- Кремль обвиняет США в давлении на страны Европы из-за "Северного потока – 2". По мнению российских властей, газопровод выгоден как поставщикам, так и покупателям российского газа.
- Против строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию выступают восточноевропейские страны. Недовольство проектом "Газпрома" высказывали и чиновники в Брюсселе, которые считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС. В марте депутаты Европейского парламента высказались за прекращение проекта газопровода "Северный поток – 2".
- Газопровод "Северный поток – 2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.
- На данный момент по дну Балтийского моря уложено около трети труб будущего газопровода. Разрешение на его строительство пока не дала Дания.
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