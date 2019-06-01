Опубликован проект санкций против строителей "Северного потока – 2"

В Конгрессе США обнародован законопроект о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Сенаторы предлагают вводить их в отношении структур, которые предоставляют свои суда для укладки труб на глубине ста футов и более.

Ранее авторы инициативы отмечали, что для этих работ используются "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет у России".

Ограничительные меры грозят физическим и юридическим лицам, занимающимся продажей, арендой и страхованием судов, задействованных на работах с "Северным потоком – 2".

Санкции, проект которых подготовили республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, могут быть нескольких видов. Предусмотрены, в частности, запреты на заключение госконтрактов с американскими ведомствами, работу с госдолгом США и получение кредитов от американских учреждений.

В случае введения санкций Соединённые Штаты также могут отказать попавшим под них структурам в выдаче лицензий на экспорт, а руководителям предприятий грозит отказ в получении визы и запрет на въезд в США.