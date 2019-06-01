Процесс по делу россиянина Никулина начнётся в США 11 июня

Процесс по делу гражданина России Евгения Никулина, которого в США обвиняют в хакерских атаках, приведших к одной из крупнейших в истории утечек данных, начнётся в суде Сан-Франциско 11 июня.

Решение об этом принял судья Уильям Элсуп. Он также, оценив данные психиатрической экспертизы, принял решение о том, что психическое состояние россиянина позволяет ему принять участие в процессе.

Психиатрическая экспертиза была назначена после попытки Никулина бежать из тюрьмы и стычек с её персоналом.

Никулин был арестован в столице Чехии Праге в октябре 2016 года по запросу США и был экстрадирован в эту страну в марте прошлого года. Чешские власти удовлетворили запрос о его экстрадиции в Соединённые Штаты, а не в Россию.

Сам Никулин отрицает свою вину в предъявленных ему обвинениях во взломе социальной сети LinkedIn и файлообменника DropBox и похищении личных данных миллионов пользователей.

В связи с арестом Никулина в СМИ высказывались утверждения, что он мог быть причастен к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году - в рамках российского вмешательства в выборы президента. Сам Никулин утверждал, что такие обвинения в его адрес высказывали сотрудники ФБР. Среди официально предъявленных ему обвинений, однако, этого эпизода нет. В открытой части отчёта спецпрокурора Мюллера Никулин также не упоминается.

МИД России осуждает Чехию за выдачу Никулина в США, а Соединённые Штаты - в "охоте на граждан России по всему миру".