В цехе оборонного НИИ в Дзержинске произошли взрывы, есть раненые

На оборонном предприятии "Кристалл" в западной части Дзержинска произошла серия взрывов, по разным данным - два или три. Научно-исследовательский институт занимается созданием взрывчатых веществ.

Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, но позднее в Минздраве области назвали цифру в 15 человек, а вскоре число возросло до 19.

Известно, что взрывы произошли в цехе по производству тротила. Источник "Интерфакса" утверждает, что он полностью обрушился. Также агентства упоминают цех с авиабомбами.

Очевидцы сообщают, что в окрестных домах выбиты стекла. На предприятии начался пожар, которому присвоена повышенная категория сложности.

Источник "Интерфакса" ранее заявлял, что взрывы произошли на заводе имени Свердлова, который производит боеприпасы.