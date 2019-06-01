Зеленский поблагодарил США за поддержку, Трампа - за приглашение

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение посетить Вашингтон с визитом, а членов Конгресса США - за разработку законопроекта об усилении поддержки Украины.

"Благодарю Соединённые Штаты Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины" - заявил Зеленский.

О приглашении Трампа новому президенту Украины приехать с визитом накануне сообщило украинское издание "Зеркало недели". По данным его источников, президент США хочет обсудить с Зеленским как урегулирование конфликта в Донбассе, так и бизнес-проекты США на Украине. Сроки визита пока не определены, издание пишет, что он может пройти вскоре после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться в июне в Японии.

Законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты её независимости, суверенитета и территориальной целостности" внесли представители Демократической и Республиканской партий. По данным посольства Украины в США, помимо прочего, он предусматривает предоставление Украине статуса "главного военно-политического союзника" США вне рамок НАТО. Таким статусом обладают 15 стран, не входящих в Североатлантический союз.

Кроме того, документ предусматривает передачу и продажу вооружений Украине, включая противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы. Также США будут оказывать Украине помощь в противостоянии кибератакам. В политической сфере документ предусматривает непризнание аннексии Россией Крыма, побуждение России к реализации Минских соглашений и оказание Украине помощи в утверждении демократических ценностей.