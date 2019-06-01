Еврокомиссия: Чехия из-за премьера должна вернуть миллионы евро

Европейская комиссия утверждает, что Чехия должна вернуть в бюджет ЕС более 17 миллионов евро, полученных в виде дотаций фирмами, связанными с нынешним премьер-министром страны, одним из богатейших предпринимателей Чехии Андреем Бабишем.

К такому выводу пришли аудиторы ЕС, обвинившие Бабиша в конфликте интересов. По их данным, Бабиш имеет прямое влияние на распределение дотаций, которые Чехия получает от ЕС, и при этом - через трастовые фонды - по-прежнему контролирует предприятия группы Agrofert, которым досталась часть этих дотаций. Таким образом, Бабиш принимал политические решения, которые имели прямое отношение к финансовому благополучию его предприятий.

Полностью документ публикует чешское издание Hospodářské noviny. Еврокомиссия пока не прокомментировала эту публикацию. Решение о возврате денег в бюджет ещё не утверждено, Чехия может добиваться его пересмотра. Бабиш заявил, что нет никаких оснований для возврата денег, и обвинил своих оппонентов во лжи.

Бабиш находится в Чехии под следствием из-за другого дела, также связанного с получением европейских дотаций для своей семейной фирмы - как утверждают следователи, незаконного.

В стране проходят массовые демонстрации за отставку Бабиша, поводом для которых ранее стало назначение министра юстиции, который, как опасаются демонстранты, может закрыть дело против премьера. Оппозиция призывает к отставке Бабиша, однако у неё недостаточно голосов для вынесения ему вотума недоверия. Партия Бабиша ANO заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в Чехии на прошлой неделе, хотя и получила меньшую долю голосов, чем на парламентских выборах ранее.