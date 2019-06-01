В Биробиджане детям на праздник раздали оружие и бронежилеты

В Биробиджане детям сотрудников местной полиции на праздник раздали оружие, бронежилеты и каски. Все это им продемонстрировали сотрудники спецподразделения "Гром" на праздновании Международного дня защиты детей, сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.



Сотрудники ведомства утверждают, что подростки с большим удовольствием примеряли бронежилеты и каски, а также прицеливались из снайперских винтовок. Каждый желающий смог подержать оружие в руках и сфотографироваться.

Помимо этого детям продемонстрировали, как проходят различного вида экспертизы, рассказали о правилах дорожного движения, а после каждый участник получил бесплатный билет в батутный парк.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.