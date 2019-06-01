Король Саудовской Аравии обвинил Иран в поддержке терроризма

Король Саудовской Аравии Салман обвинил Иран в поддержке "террористических вооружённых группировок" на Ближнем Востоке и создании угроз для глобальных поставок нефти и региональной безопасности.

Выступая в Мекке на саммите Организации исламского сотрудничества, король охарактеризовал как "теракты" недавние нападения на танкеры у побережья Объединённых Арабских Эмиратов и атаку дронов на нефтепровод в Йемене

Атаку не нефтепровод осуществила группировка хуситов, поддерживаемая Ираном. Она ведёт борьбу против йеменских правительственных войск, которые поддерживает Саудовская Аравия.

Ответственность же за недавние нападения на танкеры никто на себя не взял, однако в Эр-Рияде не сомневаются в причастности к ним группировок, связанных с Ираном. Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, ранее заявил, что Совету безопасности ООН будут представлены доказательства того, что Иран причастен к атакам на танкеры.

Король заявил, что международное сообщество должно "использовать все средства, чтобы помешать иранскому режиму вмешиваться в дела других стран".

В Иране отвергли заявления саудовского монарха, назвав их необоснованными.

Соединённые Штаты в последнее время усилили давление на Иран, обвиняя его как в нарушении условий ядерного соглашения, так и в финансировании терроризма. В противостоянии с Тегераном США поддерживают Саудовскую Аравию и её союзников.