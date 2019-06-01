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Бывший футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Болельщики сборной Испании

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Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщил клуб "Севилья", за который ранее выступал Рейес. Подробности случившегося не сообщаются.

Рейесу было 35 лет. В последнее время он играл за испанский клуб второго дивизиона "Эстремадура". Пик карьеры Рейеса пришёлся на середину 2000-х годов, когда он играл за лондонский "Арсенал" и стал первым испанцев, выигравшим титул чемпиона Англии. Рейес также провёл 21 матч за сборную Испании. Среди других клубов, за которые играл полузащитник - "Севилья", "Реал" и "Атлетико" (Мадрид).

В Мадриде сегодня пройдёт финал Лиги чемпионов по футболу, встречаются два британских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Матч начнётся с минуты молчания в память о Рейесе.

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