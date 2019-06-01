В России с 1 июня начался новый этап амнистии капиталов

Третий этап амнистии капиталов начался в России с 1 июня. До конца февраля 2020 года российские налогоплательщики могут задекларировать зарубежное имущество, компании и счета в иностранных банках, избежав при этом налоговой, административной и уголовной ответственности за предыдущие периоды.

Как сообщает агентство "Прайм", продлить амнистию до 1 марта 2020 года поручил президент Владимир Путин в феврале текущего года по итогам форума "Деловой России". Однако теперь, чтобы активы попали под амнистию, их придется не только задекларировать, как раньше, но и вернуть деньги в Россию и перерегистрировать контролируемые налогоплательщиком иностранные компании в специальных административных районах которые созданы на территориях Калининградской области и Приморского края.

Резиденты созданных в РФ САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории САР также действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранцами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.