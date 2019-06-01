Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин: долг перед IAAF погашен

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) погасила долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Президента ВФЛА в интервью Интерфаксу в субботу, 1 июня, подчеркнул, что таким образом выполнены условия для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Исключение российской легкоатлетической федерации состоялось в ноябре 2015 года. Такова была реакция на расследование подозрений на существование в России государственной системы поддержки допинга.

Для восстановления членства ВФЛА требовалось, в частности, оплатить расходы в размере 3,2 млн долларов (в пересчете - 2,87 млн евро), понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне. Кроме того, российской стороне было необходимо передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все допинг-пробы московской лаборатории.

В январе 2019 года WADA удалось вывезти из России данные, скопированные с серверов московской антидопинговой лаборатории. Они касаются всех допинг-тестов российских спортсменов, полученных между январем 2012-го и августом 2015 года. Детальный анализ информации займет несколько месяцев.