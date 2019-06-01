В Архангельской области прекращены дела двоих экоактивистов

Суд в городе Коряжма Архангельской области прекратил административные дела экоактивистов Руслана Гатамова и Марка Кузнецова, задержанных возле станции Шиес. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на сетевое издание "29.RU".

Суд не нашел состава правонарушения в действиях активистов, на которых накануне после задержания составили протоколы по статье за нарушение правил проведения мероприятия.

Гатамова, Кузнецова и еще троих человек задержали 31 мая после конфликта с сотрудниками частного охранного предпрития, которые охраняют строительство мусорного полигона на станции Шиес. Один из активистов-экологов Андрей Христофоров, облил мочой из водяного пистолета охранников, после чего те на него напали. Христофорова стали защищать другие противники стройки, и в конфликт вмешались полицейские.

В итоге пострадал сам Христофоров, а также местный активист Владимир Владимиров — оба были среди задержанных. Им вызывали скорую помощь.

В Шиесе строят мусорный полигон для ввоза в регион мусора из Москвы. Планируется, что он займет территорию в 300 гектаров. Местные жители считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Больше месяца активисты дежурят у стройки и блокируют дороги к станции.

7 апреля в Архангельске прошло несогласованное шествие и митинг против ввоза московского мусора, полигон для которого планируют построить на станции Шиес. В тот день полиция никого не задержала, однако после мероприятия давление на экоактивистов усилилось. Около 36 человек оштрафовали за проведение антимусорной акции в Архангельске на общую сумму более 991 тысячу рублей. Цифра уже превысила миллион рублей.